По факту удара ВСУ по заводу в Курской области возбудили уголовное дело

Дело было возбуждено по статье «Террористический акт». Все причастные к преступлению будут установлены и привлечены к ответственности, отметили в ведомстве.

Завод был атакован утром 12 марта. Был разрушен один из цехов, также получило повреждение другое имущество предприятия. Погибли четверо рабочих завода (трое мужчин и женщина), еще два человека получили ранения (один из них был госпитализирован).

Ранее в Генштабе ВСУ признали, что одной из целей украинских дронов, атаковавших территорию России 11 марта, был нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

