По факту удара ВСУ по заводу в Курской области возбудили уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту удара украинской армии по расположенному в населенном пункте Козыревка (Курская область) комбикормовому заводу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Дело было возбуждено по статье «Террористический акт». Все причастные к преступлению будут установлены и привлечены к ответственности, отметили в ведомстве.
Завод был атакован утром 12 марта. Был разрушен один из цехов, также получило повреждение другое имущество предприятия. Погибли четверо рабочих завода (трое мужчин и женщина), еще два человека получили ранения (один из них был госпитализирован).
Ранее в Генштабе ВСУ признали, что одной из целей украинских дронов, атаковавших территорию России 11 марта, был нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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