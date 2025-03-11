ВСУ признали атаку на нефтепровод «Дружба»

Одной из целей украинских дронов, атаковавших территорию России 11 марта, был нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

СМИ: Чехия выделит нефть из резервов после остановки поставок из России

В сообщении говорится, что были зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» в Орловской области.

«Она обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и является важной составляющей в процессах поставки нефти», - указали в Генштабе ВСУ.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что остановка поставок по нефтепроводу «Дружба» приведёт к серьёзным проблемам для переработки и производства различных видов топлива, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Егор Еремов
ТЕГИ:АтакаНефтепроводСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры