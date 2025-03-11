ВСУ признали атаку на нефтепровод «Дружба»
Одной из целей украинских дронов, атаковавших территорию России 11 марта, был нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В сообщении говорится, что были зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» в Орловской области.
«Она обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и является важной составляющей в процессах поставки нефти», - указали в Генштабе ВСУ.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что остановка поставок по нефтепроводу «Дружба» приведёт к серьёзным проблемам для переработки и производства различных видов топлива, пишут «Известия».
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