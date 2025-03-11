ВСУ признали атаку на нефтепровод «Дружба»

Аэропорты Москвы и ближайших областей работают штатно после атаки БПЛА Беспилотный поезд в метро Москвы будут тестировать ночью Психически нездоровая женщина потушила сигарету о лицо трехлетней девочки в Зеленограде Десять видеоигровых студий Москвы примут участие в фестивале в Каире Самым теплым днем с начало года стало 11 марта в Москве