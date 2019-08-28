По делу об обрушении здания в Новосибирске задержали трех человек
Трех сотрудников компании-подрядчика «Сибэнергомонтаж» взяли под стражу в связи с делом по обрушению здания насосной станции в Новосибирске, пишет пресс-служба Следственного комитета.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при работах и передано в центральный аппарат Следственного комитета. Задержанные: исполнительный директор организации Алексей Бочалов, главный инженер Кемеровского СМУ компании Александр Петров, а также начальник Кемеровского СМУ Михаил Павлов.
По информации СКР, обвал здания произошел во время реконструкции теплотрассы и насосной станции Сибирской генерирующей компании, которую осуществляли сотрудники компании субподрядчика ООО «Алькор». Ранее НСН сообщала, что при обрушении части кирпичной стены станции 28 августа погибли три человека, еще один пострадал.
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