По делу об обрушении здания в Новосибирске задержали трех человек

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при работах и передано в центральный аппарат Следственного комитета. Задержанные: исполнительный директор организации Алексей Бочалов, главный инженер Кемеровского СМУ компании Александр Петров, а также начальник Кемеровского СМУ Михаил Павлов.

По информации СКР, обвал здания произошел во время реконструкции теплотрассы и насосной станции Сибирской генерирующей компании, которую осуществляли сотрудники компании субподрядчика ООО «Алькор». Ранее НСН сообщала, что при обрушении части кирпичной стены станции 28 августа погибли три человека, еще один пострадал.











