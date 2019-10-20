Пропавший после прорыва красноярский дамбы бульдозерист найден живым

20 октября 201913:51

Список пропавших без вести после затопления золотодобывающего рудника в Красноярском крае уменьшился. Живым найден бульдозерист, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

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В полиции сообщили, что мужчина 1985 года рождения был найден в рабочем поселке. Он жив и не пострадал, не исключено, что его попросту не было на объекте в момент ЧП.

Накануне рано утром произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате были затоплены общежития, в которых находились рабочие. Погибли 15 человек, судьба еще пятерых остается неизвестной.

В рамках уголовного дела задержаны директор золотодобывающей фирмы ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка предприятия .

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