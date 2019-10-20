Пропавший после прорыва красноярский дамбы бульдозерист найден живым

В полиции сообщили, что мужчина 1985 года рождения был найден в рабочем поселке. Он жив и не пострадал, не исключено, что его попросту не было на объекте в момент ЧП.

Накануне рано утром произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате были затоплены общежития, в которых находились рабочие. Погибли 15 человек, судьба еще пятерых остается неизвестной.

В рамках уголовного дела задержаны директор золотодобывающей фирмы ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка предприятия .

