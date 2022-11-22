По делу о пожаре с жертвами у трёх вокзалов в Москве задержаны двое

Задержания проведены в российской столице по уголовному делу, возбуждённому Следственным комитетом по факту пожаре на цветочном складе в районе Комсомольской площади возле трёх вокзалов. Задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, информирует СК РФ.

Компания «Ново Флоре» арендует складские помещения, где произошло серьёзное возгорание днём в воскресенье, 20 ноября. В результате ЧП погибли семь человек. В максимальном значении огонь распространялся на площади почти 2,5 тыс. кв. м.

В МЧС РФ раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленобласти

Пожарные справились с возгоранием только спустя девять часов после поступления экстренного сигнала. По данным СК, причиной пожара на складе станции Москва – Ленинградская стало «ненадлежащее хранение товаров, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшие выходные ещё один серьёзный пожар возник также в Ленинградской области. Там в субботу взорвался газопровод с последующим возгоранием во Всеволожском районе. В этом случае никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЗадержаниеПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры