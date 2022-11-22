По делу о пожаре с жертвами у трёх вокзалов в Москве задержаны двое
Задержания проведены в российской столице по уголовному делу, возбуждённому Следственным комитетом по факту пожаре на цветочном складе в районе Комсомольской площади возле трёх вокзалов. Задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, информирует СК РФ.
Компания «Ново Флоре» арендует складские помещения, где произошло серьёзное возгорание днём в воскресенье, 20 ноября. В результате ЧП погибли семь человек. В максимальном значении огонь распространялся на площади почти 2,5 тыс. кв. м.
Пожарные справились с возгоранием только спустя девять часов после поступления экстренного сигнала. По данным СК, причиной пожара на складе станции Москва – Ленинградская стало «ненадлежащее хранение товаров, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшие выходные ещё один серьёзный пожар возник также в Ленинградской области. Там в субботу взорвался газопровод с последующим возгоранием во Всеволожском районе. В этом случае никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru