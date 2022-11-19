В МЧС РФ раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленобласти

По данным МЧС РФ, на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области произошла разгерметизация с последующим возгоранием.

В Ленобласти ликвидируют страшный пожар на газопроводе

Уточняется, что пострадавших нет, угроза для населения отсутствует.

Эту информацию подтвердил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также рассказал о дальнейшей работе по ликвидации огня.

«Давление на магистральном газопроводе снижено, ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла», - отметил он в своем Telegram-канале.

Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания, уточнил губернатор.

Ранее Александр Дрозденко сообщил, что масштабное возгорание возникло на газопроводе между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево Ленобласти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьГазопроводВзрывПожарПожарные
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