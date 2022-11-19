В МЧС РФ раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленобласти
По данным МЧС РФ, на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области произошла разгерметизация с последующим возгоранием.
Уточняется, что пострадавших нет, угроза для населения отсутствует.
Эту информацию подтвердил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также рассказал о дальнейшей работе по ликвидации огня.
«Давление на магистральном газопроводе снижено, ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла», - отметил он в своем Telegram-канале.
Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания, уточнил губернатор.
Ранее Александр Дрозденко сообщил, что масштабное возгорание возникло на газопроводе между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево Ленобласти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru