По делу о пожаре на горнолыжном курорте Турции арестовали 15 человек

В Турции в рамках расследования по делу о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли более 70 человек, число арестованных увеличилось до 15. Об этом сообщает турецкая газета «Sabah».

По данным источника, перед судом уже предстали пять подозреваемых, в том числе заммэра муниципалитета Болу и замдиректора пожарного департамента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что судебная система страны приложит все усилия для прояснения обстоятельств ЧП. Он также призвал не устраивать «политическую полемику» вокруг случившегося.

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Ночью 21 января на горнолыжном курорте Карталкая в Болу в отеле «Grand Kartal» произошел крупный пожар, унесший жизни 78 человек, в том числе более 30 детей. Еще свыше 50 человек получили травмы. Всего в момент ЧП в отеле находились почти 240 человек.

Возгорание началось на верхних этажах здания, фасад которого был покрыт деревом. Сообщалось, что проходы к пожарным лестницам были заблокированы, а система пожаротушения отсутствовала, что могло привести к росту числа жертв. ЧП произошло во время школьных каникул в Турции, когда многие семьи с детьми из Стамбула или Анкары посещают Болу для того, чтобы покататься на лыжах.

Ранее RT сообщил, что в Турции суд арестовал владельца отеля «Grand Kartal», расположенного в Карталкая, в котором в результате пожара погибли люди.

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ФОТО: ТАСС
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