По делу о пожаре на горнолыжном курорте Турции арестовали 15 человек

В Турции в рамках расследования по делу о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли более 70 человек, число арестованных увеличилось до 15. Об этом сообщает турецкая газета «Sabah».

По данным источника, перед судом уже предстали пять подозреваемых, в том числе заммэра муниципалитета Болу и замдиректора пожарного департамента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что судебная система страны приложит все усилия для прояснения обстоятельств ЧП. Он также призвал не устраивать «политическую полемику» вокруг случившегося.