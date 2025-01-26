По делу о пожаре на горнолыжном курорте Турции арестовали 15 человек
В Турции в рамках расследования по делу о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли более 70 человек, число арестованных увеличилось до 15. Об этом сообщает турецкая газета «Sabah».
По данным источника, перед судом уже предстали пять подозреваемых, в том числе заммэра муниципалитета Болу и замдиректора пожарного департамента.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что судебная система страны приложит все усилия для прояснения обстоятельств ЧП. Он также призвал не устраивать «политическую полемику» вокруг случившегося.
Ночью 21 января на горнолыжном курорте Карталкая в Болу в отеле «Grand Kartal» произошел крупный пожар, унесший жизни 78 человек, в том числе более 30 детей. Еще свыше 50 человек получили травмы. Всего в момент ЧП в отеле находились почти 240 человек.
Возгорание началось на верхних этажах здания, фасад которого был покрыт деревом. Сообщалось, что проходы к пожарным лестницам были заблокированы, а система пожаротушения отсутствовала, что могло привести к росту числа жертв. ЧП произошло во время школьных каникул в Турции, когда многие семьи с детьми из Стамбула или Анкары посещают Болу для того, чтобы покататься на лыжах.
Ранее RT сообщил, что в Турции суд арестовал владельца отеля «Grand Kartal», расположенного в Карталкая, в котором в результате пожара погибли люди.
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