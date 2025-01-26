В Краснодаре задержали поджигателя ресторанов

По данным источника, 25 января в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге в трех заведениях Западного округа. Преступления были совершены с 22:27 до 23:30 часов вечера. Известно, что сотрудникам одного из ресторанов удалось задержать поджигателя и передать его прибывшим на место ЧП полицейским.

Правонарушителем оказался 19-летний житель Динского района. Он рассказал, что совершить поджоги его заставили мошенники, которые взломали его аккаунт и угрожали воспользоваться его персональными данными для совершения преступлений. Сотрудники полиции передали собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее «Известия» сообщили, что нескольких жителей Псковской области задержали за осуществление поджогов в Санкт-Петербурге.