В Краснодаре задержали поджигателя ресторанов

В Краснодаре задержали злоумышленника, который по заданию мошенников поджег сразу три ресторана в городе. Об этом сообщает Telegram-канал краевого главка МВД.

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По данным источника, 25 января в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге в трех заведениях Западного округа. Преступления были совершены с 22:27 до 23:30 часов вечера. Известно, что сотрудникам одного из ресторанов удалось задержать поджигателя и передать его прибывшим на место ЧП полицейским.

Правонарушителем оказался 19-летний житель Динского района. Он рассказал, что совершить поджоги его заставили мошенники, которые взломали его аккаунт и угрожали воспользоваться его персональными данными для совершения преступлений. Сотрудники полиции передали собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее «Известия» сообщили, что нескольких жителей Псковской области задержали за осуществление поджогов в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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