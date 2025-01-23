Минюст Турции: Жертвами пожара на курорте Карталкая стали 78 человек

Семьдесят восемь человек погибли в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции. Об этом сообщили в минюсте республики.

Ранее прокуратура региона заявила о 79 жертвах ЧП.

«Установлены личности всех 78 погибших при пожаре в Болу», — уточнили в Минюсте.

Ранее на курорте Карталкая загорелся отель Grand Kartal. Всего в здании находились 238 человек. Власти намерены снести отель после ЧП, так как основные конструкции строения серьезно повреждены, отмечает РЕН ТВ.

