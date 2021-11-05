По делу о нападении в Новых Ватутинках задержаны двое подозреваемых

«Задержаны двое фигурантов, подозреваемых в хулиганских действиях на территории Новой Москвы», - отметила представитель ведомства.

По ее словам, подозреваемых в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Новых Ватутинках продолжается.

Ранее стало известно со слов отца мальчика, на которых напали в микрорайоне Новые Ватутинки, что один из злоумышленников нанес удар по щеке ребенка, другой был с ножом в руке. Об этом сообщили подробности инцидента в пресс-службе прокуратуры Москвы.

