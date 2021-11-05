По делу о нападении в Новых Ватутинках задержаны двое подозреваемых
Двое подозреваемых в нападении на мужчину с сыном в новой Новых Ватутинках в Новой Москве задержаны. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«Задержаны двое фигурантов, подозреваемых в хулиганских действиях на территории Новой Москвы», - отметила представитель ведомства.
По ее словам, подозреваемых в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Новых Ватутинках продолжается.
Ранее стало известно со слов отца мальчика, на которых напали в микрорайоне Новые Ватутинки, что один из злоумышленников нанес удар по щеке ребенка, другой был с ножом в руке. Об этом сообщили подробности инцидента в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- По делу о нападении в Новых Ватутинках задержаны двое подозреваемых
- Территории в пяти российских регионах назвали украинскими
- Колесников победил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде
- Телеграм: Антиваксеры, ЦРУ и грязный Глазго
- Меркель: Нужно остаться в диалоге с Россией
- Brent выросла в цене до $81,78 за баррель
- Пострадавший в драке с кавказцами мужчина занимался мошенничеством
- Рошаль раскритиковал медработников скорой помощи в ЕАО после их увольнения
- В Оренбургской области с 8 ноября отменят ограничения нерабочих дней
- Медики заявили, что президент Чехии не вернется к работе в полном объеме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru