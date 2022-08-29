Площадь пожаров в Коми увеличилась за выходные на 1,5 тыс. га
29 августа 202219:17
Площадь лесных пожаров за прошедшие выходные выросла на 1,5 тыс. Га и составила 17,2 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную систему «Лесные пожары».
По данным системы, число пожаров при этом сократилось в 1,5 раза до 28 очагов.
Ранее стало известно, что на Дальнем Востоке лесные пожары были полностью ликвидированы.
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29 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru