Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»
Площадь пожара в одном из цехов «Уралмашзавода» в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 «квадратах». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Согласно данным, на месте пожара развернули оперативный штаб, для тушения кровли задействована высотная техника.
Ранее сообщалось о начале сильного пожара в Екатеринбурге в одном из цехов «Уралмашзавода». Отмечалось, что огонь охватил 4 тысячи квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru