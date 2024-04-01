Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»

Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Согласно данным, на месте пожара развернули оперативный штаб, для тушения кровли задействована высотная техника.

Ранее сообщалось о начале сильного пожара в Екатеринбурге в одном из цехов «Уралмашзавода». Отмечалось, что огонь охватил 4 тысячи квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало, передает «Радиоточка НСН».

