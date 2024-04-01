Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»

Площадь пожара в одном из цехов «Уралмашзавода» в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 «квадратах». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

При пожаре на турбазе в Краснодарском крае пострадал человек

Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Согласно данным, на месте пожара развернули оперативный штаб, для тушения кровли задействована высотная техника.

Ранее сообщалось о начале сильного пожара в Екатеринбурге в одном из цехов «Уралмашзавода». Отмечалось, что огонь охватил 4 тысячи квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РоссияПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры