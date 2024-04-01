В Екатеринбурге загорелся один из цехов «Уралмашзавода»

Сильный пожар начался в Екатеринбурге в одном из цехов «Уралмашзавода». Об этом сообщет пресс-служба МЧС по Свердловской области.

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По данным ведомства, на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха.

«Огонь охватил 4 000 квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 52 специалиста и 17 единиц спецтехники», - добавили спасатели.

Ранее на туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стала вспышка газовоздушной смеси из газового баллона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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