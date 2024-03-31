При пожаре на турбазе в Краснодарском крае пострадал человек

На туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края произошел пожар, сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

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Информация о возгорании поступила в 13:05 мск. По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси из газового баллона.

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 50 человек.

«Одного пострадавшего с переломом доставили в местную центральную районную больницу», - говорится в заявлении оперштаба.

Накануне в Москве загорелась кровля здания МГТУ имени Н. Э. Баумана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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