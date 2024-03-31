При пожаре на турбазе в Краснодарском крае пострадал человек
На туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края произошел пожар, сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.
Информация о возгорании поступила в 13:05 мск. По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси из газового баллона.
Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 50 человек.
«Одного пострадавшего с переломом доставили в местную центральную районную больницу», - говорится в заявлении оперштаба.
Накануне в Москве загорелась кровля здания МГТУ имени Н. Э. Баумана, передает «Радиоточка НСН».
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