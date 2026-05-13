Площадь пожара на территории Измайловского Кремля увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
13 мая 202602:19
Денис Постольский
В Москве площадь пожара на территории Измайловского Кремля увеличилась до 3 тыс. «квадратов», сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время горит половина развлекательного комплекса. Тушить огонь мешает сложная планировка здания и его конструктивные особенности. Огонь и дым быстро распространяются из-за высокой пожарной нагрузки.
Измайловский кремль — культурно-развлекательный комплекс, стилизованный под старинную архитектуру.
До этого пожар в Измайловском кремле произошел в 2021 году. Его площадь составила 160 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Площадь пожара на территории Измайловского Кремля увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
- Трамп опроверг достижение договоренности с Россией по Донбассу
- СМИ: На территории Измайловского Кремля в Москве произошел сильный пожар
- Умер телеведущий Владимир Молчанов — ему было 75 лет
- СМИ: В российских компаниях началась волна увольнений
- Коды подтверждения для входа в банк будут приходить в «Макс»
- СМИ: Долина перенесла сольный концерт в Москве из-за тайного выступления в Санкт-Петербурге
- Австрия подняла в небо истребители из-за самолетов ВВС США
- Каллас заявила о готовности ЕС к мониторингу ситуации на Украине со спутников
- Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний