Площадь пожара на территории Измайловского Кремля увеличилась до 3 тыс. «квадратов»

В Москве площадь пожара на территории Измайловского Кремля увеличилась до 3 тыс. «квадратов», сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: На территории Измайловского Кремля в Москве произошел сильный пожар

В настоящее время горит половина развлекательного комплекса. Тушить огонь мешает сложная планировка здания и его конструктивные особенности. Огонь и дым быстро распространяются из-за высокой пожарной нагрузки.

Измайловский кремль — культурно-развлекательный комплекс, стилизованный под старинную архитектуру.

До этого пожар в Измайловском кремле произошел в 2021 году. Его площадь составила 160 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры