В Москве ликвидировали пожар в Измайловском кремле

В Москве ликвидировали пожар, возникший в деревянном здании на территории Измайловского кремля, сообщает ГУ МЧС.

Пожар ликвидирован в 15:55 (мск). Сведений о пострадавших нет.

Общая площадь пожара составляла 160 квадратных метров. Известно, что горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании, отмечает РИА Новости.

Сведения о пожаре поступили спасателям 15:12 (мск).

Напомним», «Кремль в Измайлово» — культурно-развлекательный комплекс в Восточном административном округе Москвы. Он построен 1998-2007 годах в стиле русской архитектуры начала XVII века. На территории комплекса расположены несколько музеев и художественных мастерских.

