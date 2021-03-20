В Москве ликвидировали пожар в Измайловском кремле
В Москве ликвидировали пожар, возникший в деревянном здании на территории Измайловского кремля, сообщает ГУ МЧС.
Пожар ликвидирован в 15:55 (мск). Сведений о пострадавших нет.
Общая площадь пожара составляла 160 квадратных метров. Известно, что горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании, отмечает РИА Новости.
Сведения о пожаре поступили спасателям 15:12 (мск).
Напомним», «Кремль в Измайлово» — культурно-развлекательный комплекс в Восточном административном округе Москвы. Он построен 1998-2007 годах в стиле русской архитектуры начала XVII века. На территории комплекса расположены несколько музеев и художественных мастерских.
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