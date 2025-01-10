Площадь найденного около Тамани пятна нефтепродуктов около 2,8 тысячи кв м
Площадь найденного в пятницу около станицы Тамань пятна нефтепродуктов составляет около 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили в Минтрансе.
В ведомстве отметили, что в район нового выброса мазута с кормы танкера «Волганефть-239» направили пять судов и береговую спасательную службу.
Пятно нефтепродуктов локализуют с помощью боновых заграждений, а потом уберут с морской поверхности биосорбентом. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.
Ранее стало известно, что в Севастополе вдоль галечных пляжей планируют расставить сетки для сбора мазута, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru