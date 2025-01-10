Площадь найденного около Тамани пятна нефтепродуктов около 2,8 тысячи кв м

Площадь найденного в пятницу около станицы Тамань пятна нефтепродуктов составляет около 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили в Минтрансе.

«Не Чернобыль – и хорошо?»: Волонтеры возмущены отношением властей к спасению Анапы

В ведомстве отметили, что в район нового выброса мазута с кормы танкера «Волганефть-239» направили пять судов и береговую спасательную службу.

Пятно нефтепродуктов локализуют с помощью боновых заграждений, а потом уберут с морской поверхности биосорбентом. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.

Ранее стало известно, что в Севастополе вдоль галечных пляжей планируют расставить сетки для сбора мазута, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры