Площадь лесных пожаров в Сибири стала сокращаться

Количество лесных пожаров в Якутии снижается из-за осадков. Так за сутки в зоне контроля пожары из-за осадков сократились на 17 очагов, уже благодаря слаженной работе МЧС ликвидировано 37 природных пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные оперативной рабочей группы по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в целом в России уменьшилась на 6% - до 266 тысяч гектар.

Когда в России потушат лесные пожары?

RT уточняет, что по последним данным в стране было зафиксировано 159 действующих природных пожаров

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил в эфире НСН, что для ликвидации лесных пожаров в Сибири делается все возможное, но этого все равно недостаточно.



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ФОТО: Роскосмос
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