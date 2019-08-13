Площадь лесных пожаров в Сибири стала сокращаться
Количество лесных пожаров в Якутии снижается из-за осадков. Так за сутки в зоне контроля пожары из-за осадков сократились на 17 очагов, уже благодаря слаженной работе МЧС ликвидировано 37 природных пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные оперативной рабочей группы по информированию населения о пожарной обстановке в республике.
За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в целом в России уменьшилась на 6% - до 266 тысяч гектар.
RT уточняет, что по последним данным в стране было зафиксировано 159 действующих природных пожаров
Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил в эфире НСН, что для ликвидации лесных пожаров в Сибири делается все возможное, но этого все равно недостаточно.
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