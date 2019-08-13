Площадь лесных пожаров в Сибири стала сокращаться

Количество лесных пожаров в Якутии снижается из-за осадков. Так за сутки в зоне контроля пожары из-за осадков сократились на 17 очагов, уже благодаря слаженной работе МЧС ликвидировано 37 природных пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные оперативной рабочей группы по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в целом в России уменьшилась на 6% - до 266 тысяч гектар.