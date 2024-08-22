Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Домбая Карачаево-Черкесии

Спасатели эвакуировали 193 человека, в том числе 43 ребенка, из зоны лесного пожара в Домбае и обеспечили их ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

В ведомстве уточнили, что для возможной эвакуации на перевал Клухор прорабатываются альтернативные пути в случае ухудшения ситуации.