Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Домбая Карачаево-Черкесии
22 августа 202423:05
Спасатели эвакуировали 193 человека, в том числе 43 ребенка, из зоны лесного пожара в Домбае и обеспечили их ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.
В ведомстве уточнили, что для возможной эвакуации на перевал Клухор прорабатываются альтернативные пути в случае ухудшения ситуации.
Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из охваченного пожаром района Гоначхирского ущелья.
Они переместили их в район озера Туманлы-Кель, где задымления не наблюдается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После атак ВСУ на Курскую область почти 200 человек обратились в медучреждения
- Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Домбая Карачаево-Черкесии
- Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью
- СМИ: Правительство ФРГ подвергается давлению внутри страны из-за поддержки ВСУ
- Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам дела преподавателя РУДН о миграции
- МАГАТЭ сообщило об обнаружении остатков БПЛА на Курской АЭС
- СМИ: План Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня
- Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции
- Корреспондент CNN посетил Курскую область по приглашению Киева
- Путин учредил Совет по госполитике для поддержки русского языка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru