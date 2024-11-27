«Азимут» уличили в нечестной игре после жесткой посадки SSJ-100 в Анталье

По его словам, представители авиакомпании не приводят в своем отчете точных данных о метеоусловиях в момент посадки SSJ-100 в турецком аэропорту, что наталкивает на мысль о попытке скрыть какие-то важные факты.

«Если компания «Азимут» не говорит, какие были метеоусловия во время посадки на самом деле, если они не говорят, с какой перегрузкой ударили самолета полосу, значит уже идет нечестная игра с нами - с обывателями, пассажирами и летными специалистами. Если это были метеоусловия хуже установленного минимума, то нечего было там делать экипажу. Если экипаж все же принял решение, значит надо было пилотировать самолет так, чтобы не разбить его о полосу и не пугать наших граждан, которые уже боятся летать», -

Инцидент произошел вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в турецком аэропорту. По данным Росавиации, пострадавших в результате инцидента нет, напоминает «Радиоточка НСН».

