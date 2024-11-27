«Азимут» уличили в нечестной игре после жесткой посадки SSJ-100 в Анталье
Пилоты должны уметь сажать самолет в любых погодных условиях, однако в любой нештатной ситуации есть запасные аэродромы, сказал НСН Юрий Сытник.
Авиакомпания «Азимут» подготовила летный экипаж, который «разломал» Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи, пилоты должны уметь сажать самолет в любых погодных условиях, а не бить его о взлетно-посадочную полосу (ВПП), сказал НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник, в 1991 году благополучно посадивший самолет после взрыва в салоне двух бомб, пронесенных террористом на борт.
Авиакомпания «Азимут» опубликовала отчет о жесткой посадке Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи. По данным расследования, во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг воздушного потока, из-за чего самолет начало сдвигать с курса и болтать. После жесткого приземления экипаж смог удержать воздушное судно на ВПП, но из-за удара повредился топливный бак. Горючее вытекло и загорелось. В отчете указано, что горело только оно, самолет — нет. Сытник указал на то, что авиалайнеры не предназначены для удара о ВПП.
«Экипаж должен уметь летать в любых условиях. Если пилоту метеоусловия не позволяют приземлиться, то он должен уйти на запасной аэродром. Если пилот не уверен, что он справится с самолетом, то должен уйти на запасной аэродром. Всегда при принятии решения на вылет на запасной аэродром экипаж имеет один, два, а то и три запасных аэродрома в зависимости от погодных условий. «Азимут» подготовил экипаж, который сжег и разломал самолет. Повезло, что обошлось без жертв! Сейчас все будут говорить, что шасси у самолета слабое, что оно не там крепится, а при разрушении шасси повреждает топливные баки, из которых начинает вытекать топливо. А кто вам вообще позволил разрушать самолет, сажать самолет с такой силой, чтобы у него отваливалось шасси? Самолеты же не рассчитаны на то, чтобы их били об полосу. Для этого пилоты проходят подготовку, летают на тренажере, каждый год получают оценку за выполнение полета от летчика-сертификатора. Плохому танцору всегда что-то мешает, так и здесь получается», - сказал собеседник НСН.
По его словам, представители авиакомпании не приводят в своем отчете точных данных о метеоусловиях в момент посадки SSJ-100 в турецком аэропорту, что наталкивает на мысль о попытке скрыть какие-то важные факты.
«Если компания «Азимут» не говорит, какие были метеоусловия во время посадки на самом деле, если они не говорят, с какой перегрузкой ударили самолета полосу, значит уже идет нечестная игра с нами - с обывателями, пассажирами и летными специалистами. Если это были метеоусловия хуже установленного минимума, то нечего было там делать экипажу. Если экипаж все же принял решение, значит надо было пилотировать самолет так, чтобы не разбить его о полосу и не пугать наших граждан, которые уже боятся летать», -
Инцидент произошел вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в турецком аэропорту. По данным Росавиации, пострадавших в результате инцидента нет, напоминает «Радиоточка НСН».
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