Спасшего пассажиров горящего SSJ в Анталье продавца фруктов Султанова наградят
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой наградить Султана Султанова, который спас пассажиров загоревшегося Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи.
«Горжусь нашим земляком. Султан проявил героизм и находчивость в сложной ситуации. На такое способен не каждый. Только тот, для кого мужество — не просто звук, а жизненный принцип», — сказал Гусев в беседе с «Газетой.Ru».
Гусев также заявил, что направит Султанову официальное благодарственное письмо.
Напомним, инцидент с российским SSJ-100 произошел в турецком аэропорту 24 ноября. При жесткой посадке у лайнера загорелся двигатель, пожар охватил заднюю часть самолета. Продавец фруктов из Краснодара Султан Султанов, который был на борту, увидел, что стюардесса не в состоянии справиться с паникой и не может открыть аварийный выход. Тогда Султан сделал все сам, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru