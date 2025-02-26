Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке под Калининградом

Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке в городе Пионерском, сообщили в прокуратуре региона.

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По предварительной информации, в результате ЧП пострадали стропальщик и крановщик. Они госпитализированы с различными травмами. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства ЧП.

В региональном управлении Следственного комитета России начали доследственную проверку.

Ранее Мужчина скончался в кабине башенного крана на высоте 200 метров в Москве, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Прокуратура Калининградской области
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