Планировавшему отправить военным посылки со взрывчаткой дали 16 лет заключения

Чалый по образованию повар, он записывал рэп. Ему вменяется три покушения на теракт и незаконное хранение взрывных устройств. Мужчина признал вину, раскаялся, попросил прощения у потерпевших.

Его адвокат намерен обжаловать приговор, так как считает его чрезмерно суровым.

Ранее суд отклонил апелляцию Никиты Журавеля, который сжег Коран.







