Планировавшему отправить военным посылки со взрывчаткой дали 16 лет заключения

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы киевлянина Вадима Чалого, которым пытался отправить взрывное устройство под видом подарка от сослуживцев высокопоставленным троим офицерам Минобороны РФ.

Согласно решению суда, первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Суд также назначил Чалому штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничил свободу на два года после отбытия наказания.

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Чалый по образованию повар, он записывал рэп. Ему вменяется три покушения на теракт и незаконное хранение взрывных устройств. Мужчина признал вину, раскаялся, попросил прощения у потерпевших.

Его адвокат намерен обжаловать приговор, так как считает его чрезмерно суровым.

Ранее суд отклонил апелляцию Никиты Журавеля, который сжег Коран.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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