Над территорией России сбили 11 украинских беспилотников

Одиннадцать беспилотников ВСУ сбили над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении.

Так, три дрона ликвидировали в Тульской области, по два – в Белгородской и Курской областях, по одному - в Брянской, Калужской, Орловской областях и в Крыму.

Ранее средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом, Белгородской и Орловской областями, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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