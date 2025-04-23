Над территорией России сбили 11 украинских беспилотников
23 апреля 202507:31
Одиннадцать беспилотников ВСУ сбили над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении.
Так, три дрона ликвидировали в Тульской области, по два – в Белгородской и Курской областях, по одному - в Брянской, Калужской, Орловской областях и в Крыму.
Ранее средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом, Белгородской и Орловской областями, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru