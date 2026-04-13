Россиянам объяснили, что делать в случае укуса собаки
После укуса собаки следует самостоятельно оказать себе первую помощь. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, если рана не глубокая,то останавливать кровь не нужно, «так как она вымывает бактерии». При этом следует в течение 5-10 минут промыть рану мыльным раствором, обработать её антисептиком, наложить стерильную повязку и обратиться к врачу.
Эксперт указал, что при сильном кровотечении «потеря крови страшнее инфицирования».
«В этом случает необходимо наложить тугую давящую повязку. При артериальном кровотечении, когда кровь идёт фонтаном, — жгут выше раны с указанием времени... и ожидать приезда скорой помощи», — заключил Голубев.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил «Радиоточке НСН», что если человек не начинает вакцинацию сразу после укуса животного, которое, возможно, заражено бешенством, это может привести к летальному исходу.
