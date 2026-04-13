Россиянам объяснили, что делать в случае укуса собаки

По его словам, если рана не глубокая,то останавливать кровь не нужно, «так как она вымывает бактерии». При этом следует в течение 5-10 минут промыть рану мыльным раствором, обработать её антисептиком, наложить стерильную повязку и обратиться к врачу.

Эксперт указал, что при сильном кровотечении «потеря крови страшнее инфицирования».

«В этом случает необходимо наложить тугую давящую повязку. При артериальном кровотечении, когда кровь идёт фонтаном, — жгут выше раны с указанием времени... и ожидать приезда скорой помощи», — заключил Голубев.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил «Радиоточке НСН», что если человек не начинает вакцинацию сразу после укуса животного, которое, возможно, заражено бешенством, это может привести к летальному исходу.

