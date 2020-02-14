Пилоты упавшего на Ямале вертолета Ми-8 скончались
Пилоты вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку на Ямале, скончались от полученных травм, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в оперативных службах ЯНАО
Отмечается, что вертолет потерпел аварию в сложных метеоусловиях и совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Сабетта. По некоторым данным, Ми-8 попал в снежную бурю, сообщает RT.
На борту вертолета находились десять человек, включая трех членов экипажа. Два человека оказались зажаты в кабине.
Вертолет перевозил сотрудников «Газпромнефть-ГЕО» и «ГПН-Снабжения».
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