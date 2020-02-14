Пилоты упавшего на Ямале вертолета Ми-8 скончались

Отмечается, что вертолет потерпел аварию в сложных метеоусловиях и совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Сабетта. По некоторым данным, Ми-8 попал в снежную бурю, сообщает RT.



На борту вертолета находились десять человек, включая трех членов экипажа. Два человека оказались зажаты в кабине.

Вертолет перевозил сотрудников «Газпромнефть-ГЕО» и «ГПН-Снабжения».

