Ми-8 с пассажирами аварийно сел в Красноярском крае

Вертолёт Ми-8 с пассажирами совершил жёсткую посадку в Красноярском крае у посёлка Байкит Эвенкийского района. После приземления машина перевернулась на бок, пострадали не менее трёх человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Всего на борту находились по разным данным от 20 до 26 пассажиров, а также экипаж. Как стало известно РИА ФАН, МИ-8 принадлежит авиакомпании «Красавиа», он выполнял нерегулярный рейс по перевозке работников компании «Роснефть».

Причиной ЧП стала плохая погода - при взлете вертолет попал в снежный вихрь, после чего свалился с небольшой высоты. Пострадавшие получили ушибы и переломы.

Вынужденную посадку МИ-8 совершил в 12:45 по местному времени, уточняет RT.

