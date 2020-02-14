Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

14 февраля 202015:18

Вертолет Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жесткую посадку Ямало-Ненецком автономном округе.

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку в России

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, два человека зажаты в салоне вертолета. Известно, что машина принадлежит авиакомпании «Скол».

В начале января НСН сообщала, что другой Ми-8 совершил аварийную посадку на Таймыре. Причиной ЧП стал отказ двигателя.

На борту в тот момент находились 17 человек, большинство из которых – дети. Их везли в интернат после окончания каникул. Никто из школьников не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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