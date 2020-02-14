Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, два человека зажаты в салоне вертолета. Известно, что машина принадлежит авиакомпании «Скол».

В начале января НСН сообщала, что другой Ми-8 совершил аварийную посадку на Таймыре. Причиной ЧП стал отказ двигателя.

На борту в тот момент находились 17 человек, большинство из которых – дети. Их везли в интернат после окончания каникул. Никто из школьников не пострадал.

