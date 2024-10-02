Пилотов рейса Анталья — Москва попытались ослепить лазером

Пилотов российского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом Анталья — Москва, неизвестные попытались ослепить при помощи лазера зеленого цвета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Отмечается, что инцидент произошел 30 сентября, согласно докладу экипажа, со стороны населенного пункта Икша. Boeing 777 с пассажирами находился на высоте приблизительно 1500 метров.

Командир лайнера решил следовать на аэродром назначения, воздушное судно благополучно приземлилось в воздушной гавани Шереметьево (Москва).

Ранее три российских пассажирских самолета получили угрозы об уничтожении на английском языке.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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