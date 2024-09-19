Пассажир рейса «Ереван — Москва» подрался с сотрудниками авиакомпании

Президент России провёл заседание Военно-промышленной комиссии по вопросу развития БПЛА Пункт выдачи гуманитарной помощи был развёрнут в четверг в городе Торопец Жителей и гостей Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой Специалисты не нашли уязвимости портала электронных повесток Саратовские ученые разработали устройство для лечения болезни Альцгеймера