Пассажир рейса «Ереван — Москва» подрался с сотрудниками авиакомпании
Драка между пассажиром рейса «Ереван — Москва» и сотрудниками одной из авиакомпаний произошла в ереванском аэропорту «Звартноц». Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.
По данным ведомства, инцидент произошёл 18 сентября. В результате драки была нарушена штатная работа аэропорта в стерильной зоне.
«Все трое участников ссоры были задержаны и доставлены в следственный отдел», - отметили армянские правоохранители.
Гражданство участников драки и название авиакомпании не уточняется.
Ранее в Краснодарском крае после массовой драки в посёлке Афипский были арестованы 12 человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru