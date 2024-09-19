Пассажир рейса «Ереван — Москва» подрался с сотрудниками авиакомпании

Драка между пассажиром рейса «Ереван — Москва» и сотрудниками одной из авиакомпаний произошла в ереванском аэропорту «Звартноц». Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

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По данным ведомства, инцидент произошёл 18 сентября. В результате драки была нарушена штатная работа аэропорта в стерильной зоне.

«Все трое участников ссоры были задержаны и доставлены в следственный отдел», - отметили армянские правоохранители.

Гражданство участников драки и название авиакомпании не уточняется.

Ранее в Краснодарском крае после массовой драки в посёлке Афипский были арестованы 12 человек, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕреванДракаАэропортАрмения

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