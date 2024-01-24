Пилот самолета, разбившегося в Афганистане, впервые связался с отцом

По словам отца летчика, его сын попросил не переживать и сообщил, что у него все в порядке.

Грачев-старший также сказал, что выжившие в авиакатастрофе, предположительно, вернутся в Россию 29 января.

Ранее авиаэксперты заявили, что четверо членов экипажа разбившегося бизнес-джета Falcon 10 смогли выжить, поскольку перед крушением подняли нос самолета.

