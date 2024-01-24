Пилот самолета, разбившегося в Афганистане, впервые связался с отцом

Находившийся за штурвалом самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, пилот Аркадий Грачев связался со своим отцом Юрием впервые после инцидента. Об этом сообщила газета «Известия».

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По словам отца летчика, его сын попросил не переживать и сообщил, что у него все в порядке.

Грачев-старший также сказал, что выжившие в авиакатастрофе, предположительно, вернутся в Россию 29 января.

Ранее авиаэксперты заявили, что четверо членов экипажа разбившегося бизнес-джета Falcon 10 смогли выжить, поскольку перед крушением подняли нос самолета.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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