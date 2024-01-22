СМИ: Пилоты Falcon 10 выжили благодаря подъему носа самолета наверх
Четверо членов экипажа разбившегося бизнес-джета Falcon 10 смогли выжить, поскольку перед крушением подняли нос самолета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на авиаэкспертов.
По данным СМИ, после отказа второго двигателя борт мог находиться в воздухе около 20-25 минут и пролететь еще приблизительно 150 километров. Однако пилоты запросили посадку в международном аэропорту Таджикистана Куляб и попытались найти подходящую для приземления площадку в горах.
Непосредственно перед крушением было принято решение задрать носовую часть самолета на 15-20 градусов. Это позволило смягчить удар, который в итоге пришелся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Если бы пилоты приняли другое решение, Falcon 10 мог врезаться носом в землю, что привело бы к смерти всех, кто находится на борту.
Ранее МИД РФ подтвердил гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Афганистане. Выживших членов экипажа в сопровождении сотрудников посольства России доставили в госпиталь, напоминает «Радиоточка НСН».
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