СМИ: Пилоты Falcon 10 выжили благодаря подъему носа самолета наверх

По данным СМИ, после отказа второго двигателя борт мог находиться в воздухе около 20-25 минут и пролететь еще приблизительно 150 километров. Однако пилоты запросили посадку в международном аэропорту Таджикистана Куляб и попытались найти подходящую для приземления площадку в горах.

Непосредственно перед крушением было принято решение задрать носовую часть самолета на 15-20 градусов. Это позволило смягчить удар, который в итоге пришелся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Если бы пилоты приняли другое решение, Falcon 10 мог врезаться носом в землю, что привело бы к смерти всех, кто находится на борту.

Ранее МИД РФ подтвердил гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Афганистане. Выживших членов экипажа в сопровождении сотрудников посольства России доставили в госпиталь, напоминает «Радиоточка НСН».



