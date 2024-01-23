СМИ: Выжившему в авиакатастрофе в Афганистане пилоту грозит тюрьма

По данным СМИ, компания «Атлетик групп», на балансе которой находился самолет, принадлежит супруге пилота. Предприятие не занималось пассажирскими перевозками и не имело на это лицензии. На супружескую пару завели уголовное дело за плохое состояние самолёта и ошибки в пилотировании.

По предварительным данным, борт потерпел крушение в Афганистане из-за нехватки топлива. Члены экипажа неверно рассчитали его расход при дозаправке в Индии. Сильный ветер усугубил ситуацию, поскольку на фоне метеоусловий джет отклонился от планового маршрута и попал на воздушную территорию Афганистана.

Ранее сообщалось, что четырех человек, выживших при крушении Falcon 10, в сопровождении сотрудников посольства России доставили в госпиталь, передает «Радиоточка НСН».