Пилот авиакомпании Latam умер во время полета из США в Чили

Накануне рейс Майами-Сантьяго экстренно сел в панамском аэропорту Токумен из-за «неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа», пишет RT.

«Были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот ... скончался», — указали в Latam.

Авиакомпания уточнила, что умерший проработал пилотом 25 лет, пишет «Свободная пресса». Latam принесла семье сотрудника соболезнования, а пассажирам — извинения за задержку в дороге.

