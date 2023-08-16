Пилот авиакомпании Latam умер во время полета из США в Чили
Пилот авиакомпании Latam, почувствовавший себя плохо во время перелета из Майами в Сантьяго, умер после экстренной посадки в Панаме. Об этом сообщает радиостанция Biobio со ссылкой на заявление перевозчика.
Накануне рейс Майами-Сантьяго экстренно сел в панамском аэропорту Токумен из-за «неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа», пишет RT.
«Были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот ... скончался», — указали в Latam.
Авиакомпания уточнила, что умерший проработал пилотом 25 лет, пишет «Свободная пресса». Latam принесла семье сотрудника соболезнования, а пассажирам — извинения за задержку в дороге.
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