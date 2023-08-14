Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Хабаровске из-за ухудшения самочувствия ребенка

Это случилось из-за резкого ухудшения состояния здоровья ребенка. Борт следовал по маршруту Москва — Южно-Сахалинск. Во время полета ребенку четырех лет стало плохо, потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. После посадки несовершеннолетний пассажир был передан медицинским работникам.

Как отметили в «Аэрофлоте», сообщения о том, что двигатели заглушили для экономии топлива, не соответствует действительности. Это было необходимо в соответствии с процедурами безопасности, когда производилась выгрузка багажа родителей ребенка. Самолет вылетел в Южно-Сахалинск через один час 20 минут после этого.

Взлет и посадка самолета Boeing 777 на запасном аэродроме в Московской области оцениваются в 13 тысяч долларов, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН.

