Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Хабаровске из-за ухудшения самочувствия ребенка
Авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщает РИА Новости.
Это случилось из-за резкого ухудшения состояния здоровья ребенка. Борт следовал по маршруту Москва — Южно-Сахалинск. Во время полета ребенку четырех лет стало плохо, потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. После посадки несовершеннолетний пассажир был передан медицинским работникам.
Как отметили в «Аэрофлоте», сообщения о том, что двигатели заглушили для экономии топлива, не соответствует действительности. Это было необходимо в соответствии с процедурами безопасности, когда производилась выгрузка багажа родителей ребенка. Самолет вылетел в Южно-Сахалинск через один час 20 минут после этого.
Взлет и посадка самолета Boeing 777 на запасном аэродроме в Московской области оцениваются в 13 тысяч долларов, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН.
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