Петербуржцы подали иск из-за введения карантинных мер
Около двух десятков жителей Санкт-Петербурга обратились с коллективным иском в суд, требуя отменить некоторые постановления городского правительства о введении ограничений из-за пандемии коронавируса.
Как заявил руководитель правозащитного объединения «Команда 29», представляющего интересы истцов, их претензии относятся не ограничениям и запретам как таковым, а к правовой неопределенности, которая возникла при их введении.
Он подчеркнул, что они настаивают на введении в стране или отдельных регионах специального режима - ЧП или ЧС, когда будут легализованы не только запреты для граждан, но и введены компенсации ущерба из-за ведения специального режима.
Иск направлен в Санкт-Петербургский городской суд, в качестве ответчика должно выступить правительство города.
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