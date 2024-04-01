Певец Игорь Николаев узнал о теракте в «Крокусе» в Петербурге

Российский композитор и исполнитель Игорь Николаев заявил, что узнал о теракте в «Крокус Сити Холле», когда находился в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360».

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В тот момент он находился на сцене большого концертного зала «Октябрьский». По словам певца, он не может передать свои ощущения от этой трагической новости. Николаев отметил, что в такой ситуации все беззащитны и должно пройти время, чтобы эмоции утихли. Жизнь в любом случае продолжается, указал артист.

Ранее Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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