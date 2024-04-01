Певец Игорь Николаев узнал о теракте в «Крокусе» в Петербурге

В тот момент он находился на сцене большого концертного зала «Октябрьский». По словам певца, он не может передать свои ощущения от этой трагической новости. Николаев отметил, что в такой ситуации все беззащитны и должно пройти время, чтобы эмоции утихли. Жизнь в любом случае продолжается, указал артист.

Ранее Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

