Петр Бирюков назвал сроки ремонта сгоревшей крыши дома на Ленинском проспекте
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте отремонтируют в течение 10 дней,
По его словам, крыша пострадала «только над первым и четвёртым подъездом», вместе с кровлей отремонтируют квартиры верхних этажей, а коммуникации в этих подъездах восстановят до конца 21 июля.
«На данном этапе, начиная с пятого подъезда и до 12, все инженерные коммуникации восстановлены, работают в штатном режиме. В первом и четвёртом подъездах до конца сегодняшнего дня будет подано напряжение», - подчеркнул Бирюков.
Инцидент произошёл в четверг по адресу Ленинский проспект, 40, где загорелась крыша девятиэтажного дома. Огнём была охвачена площадь около тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 400 человек, сведений о пострадавших не поступало.
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