Петр Бирюков назвал сроки ремонта сгоревшей крыши дома на Ленинском проспекте

По его словам, крыша пострадала «только над первым и четвёртым подъездом», вместе с кровлей отремонтируют квартиры верхних этажей, а коммуникации в этих подъездах восстановят до конца 21 июля.



«На данном этапе, начиная с пятого подъезда и до 12, все инженерные коммуникации восстановлены, работают в штатном режиме. В первом и четвёртом подъездах до конца сегодняшнего дня будет подано напряжение», - подчеркнул Бирюков.

Инцидент произошёл в четверг по адресу Ленинский проспект, 40, где загорелась крыша девятиэтажного дома. Огнём была охвачена площадь около тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 400 человек, сведений о пострадавших не поступало.