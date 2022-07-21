Из горящего дома в Москве эвакуировали около 400 человек
В Москве горит жилой дом на Ленинском проспекте, сообщает РИА Новости.
Спасатели эвакуировали около 400 человек, одного человека спасли из лифта. Огонь вспыхнул в восьмиэтажном доме №40. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. В тушении участвуют 128 человек и 38 единиц техники.
К ликвидации возгорания привлекли вертолет, на месте происшествия развернут оперативный штаб. Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области перекрыто.
Ранее в наркологическом отделении городской больницы в городе Конаково Тверской области произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек, ещё девять человек пострадали.
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