Петербургского депутата Резника отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил депутата Законодательного собрания города Максима Резника, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, под домашний арест до 16 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил адвокат Резника Михаил Пашинский, защита намерена обжаловать решение. Также Пашинский подчеркнул, что по подобным делам обычно избирают меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат считает, что домашний арест ограничит Резника в возможностях заниматься своей деятельностью.

Накануне у депутата и его родственников прошли обыски, позже Резник был задержан. По данным следователей, не позднее 9 марта депутат, находясь на территории Санкт-Петербурга, «незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство каннабис». В СК РФ подчеркнули, что Резник имел «умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств». По статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» депутату может грозить до трех лет лишения свободы.

