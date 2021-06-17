Депутата Заксобрания Резника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили журналистам в петербургском главном следственном управлении Следственного комитета РФ.
По данным правоохранителей, не позднее 9 марта депутат, находясь на территории Санкт-Петербурга, «незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство каннабис».
В СК РФ подчеркнули, что Резник имел «умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств».
Ранее НСН писала об обысках у Резника.
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что задержание его коллеги связано с грядущими выборами в Госдуму.
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