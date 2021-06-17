Силовики пришли с обыском к Максиму Резнику
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, сообщило издание 78.ru.
Причина проведения следственных мероприятий в доме Резника не сообщается, рассказало РИА ФАН.
Ранее, в марте 2021 года, силовики нашли Резника возле входа в квартиру его родственника, где последний выращивал наркотические вещества. Собственник жилья был задержан по подозрению в торговле наркотиками, а депутата проверили на причастность к этому бизнесу.
Резник приходил в СК для дачи показаний. Полиция вручила ему повестку возле Мариинского дворца, пишет РЕН ТВ.
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