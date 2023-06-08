Песков заявил, что Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что глава государства поручил оказать помощь пострадавшим.

«Путин дал поручение МЧС... оказать помощь... и также активно включиться в работу по ликвидации последствий», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС погибли пять человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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