Песков заявил, что Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области

Российские спасатели эвакуировали 4,5 тыс. человек с подтопленных территорий Херсонской области Путин пока не планирует посетить затопленную Херсонскую область, а Зеленский приехал в Херсон Жителей Херсонской области предупредили о минах на подтопленных территориях Западные страны не будут вводить войска на Украину до окончания конфликта Альянс турагентств заявил, что выделенных правительством 50 млрд рублей на развитие туризма, недостаточно