Песков назвал «вбросом» новые публикации о взрывах на «Северных потоках»
Публикации в СМИ о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» — скоординированный вброс, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее газета New York Times, сославшись на разведданные, сообщила, что за ЧП на трубопроводах стоит некая проукраинская группировка. Немецкая Zeit также написала об «украинском следе» в диверсиях, напоминает Ura.ru.
«Авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — отметил Песков.
Пресс-секретарь выразил недоумение, как чиновники в США могут без расследования высказывать предположения относительно терактов, отмечает РЕН ТВ. Песков указал, что Россию не допускают к расследованию произошедшего, несколько дней назад Москва получила соответствующие ноты от Дании и Швеции.
Представитель Кремля считает, что «это пахнет чудовищным преступлением». По словам Пескова, по меньшей мере акционеры «Северных потоков» и ООН должны требовать прозрачного расследования ЧП.
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