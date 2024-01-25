Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не причастны к катастрофе российского самолета Ил-76 под Белгородом, передает ТАСС.
«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом», - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, факт крушения воздушного судна на территории России «затрудняет независимую проверку деталей».
Ил-76 потерпел крушение 24 января. Все находившиеся на борту 74 человека погибли. В их числе 65 украинских военнопленных.
В четверг на месте крушения самолета обнаружили фрагменты ракеты. Специалисты подтвердили, что найденные элементы имели воздействие на воздушное судно, передает «Радиоточка НСН».
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