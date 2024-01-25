Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76

«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом», - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, факт крушения воздушного судна на территории России «затрудняет независимую проверку деталей».

Ил-76 потерпел крушение 24 января. Все находившиеся на борту 74 человека погибли. В их числе 65 украинских военнопленных.

В четверг на месте крушения самолета обнаружили фрагменты ракеты. Специалисты подтвердили, что найденные элементы имели воздействие на воздушное судно, передает «Радиоточка НСН».

