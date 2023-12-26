Песков: Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Минобороны РФ подтвердило повреждение корабля «Новочеркасск» в Феодосии

По его словам, российский лидер также в курсе повреждений корабля «Новочеркасск».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Минобороны РФ, сегодня утром в ходе отражения удара ВСУ в Феодосии поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск».

Число пострадавших в результате атаки ВСУ увеличилось до пяти, один из них погиб, информирует крымский Минздрав. Украинская сторона нанесла удар авиационными управляемыми ракетами с воздуха, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФеодосияУкраинаВСУВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков

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