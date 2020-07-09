Песков: Решение об отставке Фургала не принято

Решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что «если и когда это произойдет - будет сообщено». По словам Пескова, вопрос об увольнении чиновника будет решаться на основе материалов следствия, пишет Ura.ru.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в настоящий момент губернатором [Хабаровского края] является Фургал. Так он ответил на вопрос о том, рассматривает ли президент кандидатуры по врио главы Хабаровского края.

«А почему ждали 15 лет?» Зюганов о задержании Фургала

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН удивился, почему чиновника не трогали в течение полутора десятков лет. Он не исключил и политическую подоплеку этого дела.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в четверг, 9 июля, и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей, подчеркивает РИА ФАН. По данным Следственного комитета, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к совершению ряда особо тяжких преступлений в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области, отмечает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияОтставкаКремльДмитрий ПесковСергей Фургал
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