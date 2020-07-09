Песков: Решение об отставке Фургала не принято

Решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что «если и когда это произойдет - будет сообщено». По словам Пескова, вопрос об увольнении чиновника будет решаться на основе материалов следствия, пишет Ura.ru.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в настоящий момент губернатором [Хабаровского края] является Фургал. Так он ответил на вопрос о том, рассматривает ли президент кандидатуры по врио главы Хабаровского края.