Песков: Путин в курсе конфликта в Чемодановке

В Кремле следят за ситуацией в пензенском селе Чемодановка, где произошла массовая драка с участием местных жителей. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков. По его словам, глава государства был проинформирован об инциденте.

Напомним, конфликт между жителями Чемодановки возник вечером 13 июня. По данным УМВД Пензенской области, он перерос в драку, в которой пострадали пять человек. Двое её участников были госпитализированы, один из них скончался в больнице. На следующий день после инцидента сельчане перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». По факту произошедшего возбуждённое уголовное дело, расследованием которого занимается центральный аппарат Следственного комитета, отмечает «Свободная пресса».

Между тем, как подчёркивает Ura.ru, подом для волнений стал конфликт между местными и представителями цыганской общины. Последние, как утверждают сельчане, приставали к женщинам и пытались их изнасиловать.