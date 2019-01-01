Песков: Путин в курсе конфликта в Чемодановке
В Кремле следят за ситуацией в пензенском селе Чемодановка, где произошла массовая драка с участием местных жителей. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков. По его словам, глава государства был проинформирован об инциденте.
Напомним, конфликт между жителями Чемодановки возник вечером 13 июня. По данным УМВД Пензенской области, он перерос в драку, в которой пострадали пять человек. Двое её участников были госпитализированы, один из них скончался в больнице. На следующий день после инцидента сельчане перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». По факту произошедшего возбуждённое уголовное дело, расследованием которого занимается центральный аппарат Следственного комитета, отмечает «Свободная пресса».
Между тем, как подчёркивает Ura.ru, подом для волнений стал конфликт между местными и представителями цыганской общины. Последние, как утверждают сельчане, приставали к женщинам и пытались их изнасиловать.
В свою очередь, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН, как развивались события в Чемодановке, приведшие к конфликту между жителями, о которых большинство СМИ, по его мнению, умалчивает.
«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку – об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте, можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь (получилось)?!» - возмутилась глава цыганской автономии.
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