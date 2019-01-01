Чемодановка дошла до ручки из-за цыганского фактора

О происходящем в селе Чемодановка Бессоновского района стало известно в пятницу. Предыдущим вечером в селе произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько человек, трое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Селяне свое противостояние с цыганами уже назвали «войной». Вечером пятницы люди вышли на улицу для обсуждения конфликта, ждали главу района. «Лента.ру» приводит версии причин конфликта: по одной из них, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать»; по другой - цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, несовершеннолетнюю, за которую и вступились жители Чемодановки.

Губернатора Пензенской области в курс дела поставили сами чемодановцы, через его Instagram. Глава региона ответил: «По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов», - написал Иван Белозерцев.

Это уже не первый случай столкновений жителей российских населенных пунктов с цыганской диаспорой. Так, в середине марта 2016 года в поселок Плеханово Ленинского района Тульской области были стянуты силы ОМОНа из-за конфликта местных цыган с работниками газовой службы и администрации в связи с незаконной врезкой в газопровод. По данным местных СМИ, группа цыган попыталась незаконно подключиться к газопроводу, в результате чего без газа остались 400 частных домов. Попытка устранить нарушения привела к потасовке с полицией, после чего в посёлке началась целая спецоперация. Дело тогда дошло до президента: ситуацию с цыганами в Тульской области необходимо разрешить «без резких движений и перегибов», - заявил Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

Принципиальное отличие двух этих ситуаций в том, что в Тульской области несколько лет назад речь все-таки шла о хозяйственных делах, тогда как в Пензенской сегодня – о возможных преступлениях против личности, причем, особо тяжких, причем, в отношении несовершеннолетних. В таких случаях любое «резкое движение» действительно «пахнет керосином». Вся надежда на то, что руководству региона достанет дипломатических навыков для остужения раскаленных до предела противостоящих сторон.

