Песков: Путину известно о ДТП с машиной главы Кузбасса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва широко освещается в СМИ, поэтому эта информация доступна, в том числе, и для Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на «Листвяжной»

По его словам, говорить о результатах расследования аварии ещё преждевременно, так как «прошло слишком мало времени».

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу», - добавил представитель Кремля.

Ранее на трассе Кемерово — Новокузнецк в ДТП попал служебный автомобиль, на котором губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв направлялся на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГубернаторыКузбассДТПВладимир ПутинДмитрий Песков
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