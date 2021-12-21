Песков: Путину известно о ДТП с машиной главы Кузбасса

По его словам, говорить о результатах расследования аварии ещё преждевременно, так как «прошло слишком мало времени».

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу», - добавил представитель Кремля.

Ранее на трассе Кемерово — Новокузнецк в ДТП попал служебный автомобиль, на котором губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв направлялся на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная», сообщает RT.

